Dupla é presa por matar rival e esconder corpo em área de mata em Novo Aripuanã

Romário Ferreira da Silva, 29, e Wender da Silva Barros, 27, foram presos, na terça-feira (25) pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação do cadáver de Levi Corrêa Valente. O crime ocorreu em 22 de fevereiro deste ano, no município de Novo Aripuanã.

Prisões e apreensões durante a operação

Durante a operação, Raimundo Eber França Barros, 54, e Werlen da Silva Barros, 27, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o corpo da vítima foi encontrado três dias após o desaparecimento, em uma área de mata na rodovia estadual AM-174, com as mãos amarradas e três perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

As investigações apontaram o envolvimento de Romário e Wender no crime, levando à solicitação das prisões à Justiça, que decretou as ordens judiciais.

Material apreendido

“Durante o cumprimento das ordens judiciais em cinco residências do município, apreendemos porções de cocaína e skunk, duas balanças de precisão, sete aparelhos celulares, uma motosserra, um notebook, uma motocicleta, além de munições de diversos calibres e dois coldres”, explicou o delegado.

Na operação, Romário e Wender foram presos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. No mesmo contexto, Raimundo e Werlen foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munições de uso restrito e permitido.

Histórico criminal dos suspeitos

O delegado destacou que, em 2023, Romário já havia sido preso como mandante de uma tentativa de homicídio contra um médico no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Já Wender possui antecedentes criminais por receptação.

Encaminhamento à Justiça

Todos os presos foram conduzidos à 73ª DIP e responderão pelos crimes cometidos. Após os procedimentos legais, serão submetidos à audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

Leia mais:

No Amazonas, foragido é preso por homicídio após ser denunciado por abuso de enteadas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱