Vídeo mostra socorro a funcionária após acidente fatal na Coca-Cola em Manaus

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento posterior ao acidente, quando colegas tentam socorrer Karla Gabriela Barbosa Ribeiro, de 29 anos. Ela sofreu um grave acidente de trabalho na fábrica da Coca-Cola, na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, na noite de terça-feira (25).

Karla foi atingida por uma empilhadeira e teve os membros inferiores esmagados. Apesar do atendimento emergencial e da transferência para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (26).

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente para apurar possíveis falhas de segurança e determinar eventuais responsabilidades.

Em nota, a Solar lamentou profundamente o falecimento de uma de suas colaboradoras, ocorrido na terça-feira (25), por volta das 22h15, em um acidente na fábrica da Solar Coca-Cola em Manaus (AM).

A empresa se solidarizou com a família da vítima e está oferecendo toda a assistência necessária, além de colaborar com as autoridades na investigação das circunstâncias do ocorrido.

