Corrida Tiradentes: com inscrições abertas, veja valores anunciados

Corrida Tiradentes 2024: inscrições abertas para evento em Manaus

Manaus (AM) – A Corrida Tiradentes, um dos eventos esportivos mais esperados de Manaus, chega à sua 39ª edição como parte das comemorações do aniversário da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que celebra seus 188 anos no dia 4 de abril.

A prova ocorre no dia 21 de abril, na avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como avenida das Torres, e contará com percursos de 5 km e 10 km. A largada está marcada para as 6h da manhã.

Inscrições e valores dos kits

Os valores oficiais dos kits de corrida divulgados:

Kit tradicional: R$ 150

R$ 150 Kit simples: R$ 90

As inscrições estão abertas no site Ticket Sports e permanecerão disponíveis enquanto houver vagas, que são limitadas.

Expectativa de público e impacto cultural

Para este ano, a expectativa para a Corrida Tiradentes é a de superar o recorde de inscritos de edições anteriores, com mais de 2 mil participantes entre corredores amadores e profissionais.

Segundo o capitão PM Afonso, chefe do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da PMAM, a corrida reforça sua relevância no calendário esportivo e cultural de Manaus:

“A Corrida Tiradentes celebra uma tradição que une esporte e cultura em homenagem ao patrono das polícias militares do Brasil.”

A homenagem ao patrono das polícias militares

Além de promover saúde e integração, o evento celebra a memória de Tiradentes, figura histórica considerada o patrono das polícias militares brasileiras.

Leia mais:

‘Corrida Tiradentes’ abre inscrições para lote promocional até dia 28



EM TEMPO, com informações da assessoria/GC

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱