‘Um Filme Minecraft’ é destaque entre as estreias de abril em shopping de Manaus

O mês de abril traz, entre as estreias do cinema, o longa mais aguardado pelos fãs do jogo Minecraft: ‘Um Filme Minecraft’, a primeira adaptação live-action do jogo mais vendido de todos os tempos, chega às telonas da Cinépolis do Shopping Ponta Negra na quarta-feira (2), pré-estreia nacional do filme. Os ingressos para a pré-estreia já estão à venda.

A trama inédita acompanha as aventuras de quatro amigos – Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – após eles serem subitamente transportados para o Overworld, um mundo feito de blocos e dominado pela imaginação. Para conseguir retornar ao seu mundo, eles precisam desbravar esse novo ambiente com a ajuda de Steve (Jack Black), um construtor experiente, excêntrico e imprevisível.

Outras estreias

E essa não é a única estreia nos cinemas em abril. Os admiradores da série “Chosen”, um sucesso no streaming, poderão, finalmente, conferir “The Chosen: Última Ceia”, versão criada para as telonas, que mostra uma visão diferente sobre os últimos momentos de vida de Jesus.

Outra estreia esperada para o mês de abril é o longa “Nas Terras Perdidas”, uma adaptação cinematográfica de um dos contos de George RR Martin, autor de “Game of Thrones”. A trama segue uma rainha que, em busca de poder para transformar seu próprio corpo, recorre à enigmática e temida feiticeira Gray Alys (Milla Jovovich). A jornada explora as complexidades da moralidade, confrontando os limites entre o bem e o mal.

Filmes em cartaz

Entre os filmes em cartaz, o destaque vai para a releitura do clássico A Branca de Neve, com a heroína da Disney interpretada por Rachel Zegler. Com músicas originais, o longa é uma oportunidade para o público rever uma história tradicional entre os contos infantis em versão live-action.

Além de Branca de Neve, seguem em cartaz os filmes “Código Preto”, drama de espionagem sobre os lendários agentes de inteligência George Woodhouse e sua esposa Kathryn; o sucesso da Marvel “Capitão América: Admirável Mundo Novo”; e “Vitória”, um drama policial estrelado por Fernanda Montenegro, onde a atriz vive uma idosa que decide filmar a movimentação de criminosos em sua vizinhança – denuncia que vai parar na imprensa, gerando uma reviravolta na vida dela.

A Gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destaca que a programação atende ao público de todas as idades. “Tem filmes para todos os gostos e idades, do gênero infantil para as crianças até filmes de aventura, suspense e drama, além de opções para a família toda se divertir”, disse.

