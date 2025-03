Suspeito de adulterar e vender motos roubadas no interior do AM é preso em Manaus

Lean Carlos Fontinely Melo, 31, conhecido como “Dubai”, foi preso suspeito de adulterar e vender motocicletas roubadas, havia um mandado de prisão preventiva que foi cumprido pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na quarta-feira (26), no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Além dele, Adenilson Gomes Maria, 24, Pedro Lucas da Silva Cardoso, 24, e Ricardo Brasil de Melo, 35, foram presos em flagrante por furto qualificado, associação criminosa, adulteração de veículo automotor e receptação.

Investigação aponta esquema de envio de motos roubadas para o interior

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, Lean Carlos estava sendo investigado desde 2022 por envolvimento em roubos e furtos de motocicletas que eram enviadas de Manaus para os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte. Ele liderava um grupo criminoso que encomendava os furtos, falsificava documentos e adulterava os sinais identificadores dos veículos antes de enviá-los para o interior do estado.

Apreensão de motocicletas e materiais usados na fraude

Durante a operação, quatro motocicletas foram apreendidas, sendo uma furtada na segunda-feira (24/03) e outras duas na quarta-feira (26). Uma das motos estava com a placa adulterada e foi usada por Adenilson e Pedro em um furto recente. Ricardo Brasil de Melo era responsável por guardar os veículos roubados e realizar as adulterações antes de repassá-los a um intermediário que os transportava até o porto.

Venda no mercado clandestino

As motocicletas eram negociadas por intermediários em cidades como Autazes, Nova Olinda do Norte e Borba. Durante as investigações, foi confirmado que “Dubai” comandava o esquema de adulteração e venda dos veículos. Ele já possuía um mandado de prisão em aberto pela DERFV e vinha sendo monitorado pela polícia.

Procedimentos

Os suspeitos foram autuados por associação criminosa, receptação, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

