VÍDEO: Pai envia áudio para mãe após jogar filho de ponte: ‘Aguenta o coração’

Homem confessou ter jogado filho de 5 anos da ponte e enviou áudio à mãe; Justiça decretou prisão temporária do suspeito

Tiago Ricardo Felber, homem que confessou matar o próprio filho de cinco anos em São Gabriel (RS), enviou um áudio à mãe da criança logo após o crime. Na gravação, ele disse: “Aguenta o coração para o resto da vida, atirei o Théo ‘debaixo’ da ponte agora”. O crime chocante ocorreu na terça-feira (25).

A investigação revelou que Tiago pegou o filho, Théo Ricardo Ferreira Felber, no sábado (22) para comemorar seu aniversário de 40 anos. A criança, que morava com a mãe em Nova Hartz, passou o fim de semana com o pai.

No dia do crime, câmeras de segurança registraram os dois circulando de bicicleta pela cidade por cerca de três horas antes de Théo ser jogado no rio.

Nas imagens, a criança aparece sentada em uma caixa plástica acoplada à bicicleta, sendo levada em direção à ponte.

Durante o depoimento à polícia, Tiago confessou o crime e revelou que, um dia antes, tentou esganar o menino, mas, sem sucesso, decidiu jogá-lo no rio para afogá-lo.

As autoridades acreditam que a motivação foi vingança contra a ex-esposa, com quem ele terminou o relacionamento em novembro de 2024.

Dias após a separação, a mulher chegou a registrar uma ocorrência contra ele, mas desistiu de prosseguir com a denúncia.

Na quarta-feira (26), a Justiça decretou a prisão temporária de Tiago, que permanece detido enquanto o caso é investigado.

Leia mais

Pai joga filho de ponte para se vingar de ex-companheira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱