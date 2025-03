Amazonense Larissa Monteiro é premiada por conquistas no beach tennis pela CBDU

Atleta amazonense recebe reconhecimento nacional no evento Melhores do Ano, promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário

A atleta amazonense Larissa Monteiro, estudante do 5º período de Educação Física da Universidade Nilton Lins (UniNilton Lins), foi premiada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) por seu desempenho no beach tennis. O evento Melhores do Ano, realizado em Brasília, reconheceu os destaques do desporto universitário nacional em 2024.

Conquistas no beach tennis

Larissa Monteiro obteve grandes resultados ao longo da temporada, conquistando medalhas de ouro e bronze nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Praia, além de títulos no JUBs Norte, realizado em Manaus.

“Esse prêmio é o resultado de muito trabalho e dedicação. Agradeço ao apoio da minha professora, Lilian Valente, à Faud, à minha universidade e à minha família. Esse troféu é de todos nós”, celebrou a atleta.

Esporte universitário em destaque

Além da premiação individual de Larissa, o Amazonas recebeu outro importante reconhecimento no evento. A Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud) recebeu troféu de destaque pelos resultados expressivos de seus atletas em competições nacionais e internacionais. A federação desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do esporte universitário no estado, contribuindo para a conquista de 42 medalhas e três troféus em 2024.

Lilian Valente, presidente da Faud e vice-presidente Regional Norte da CBDU, destacou a importância da premiação.

“Receber esse prêmio é a coroação de um ano de muito trabalho. Tivemos excelentes resultados, com atletas dedicados, instituições parceiras e muito esforço coletivo. O Amazonas está no caminho certo, e vamos seguir em frente, buscando sempre a melhoria contínua”, afirmou.

Durante a CBDU Week, a entidade promoveu uma série de atividades para fortalecer o desporto universitário. Foto: Célio Júnior/CBDU

CBDU Week

Durante a CBDU Week, realizada entre os dias 24 e 27 de março, a CBDU promoveu uma série de atividades para fortalecer o desporto universitário. Um dos destaques foi a 4ª edição do Summit Universitário, com palestras sobre carreira e mercado esportivo. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) também aconteceu na semana, com a eleição da nova diretoria da CBDU e a definição do planejamento para 2025.

Para Lilian Valente, a participação na CBDU Week foi enriquecedora. “Além da capacitação, essa semana foi uma oportunidade única para adquirir conhecimentos que podemos aplicar para melhorar a gestão e o desenvolvimento do esporte universitário no Amazonas”, concluiu.

