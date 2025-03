“Confio no trabalho”, disse vice da CBF um dia antes da demissão de Dorival Júnior

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (28) a demissão de Dorival Júnior do cargo de técnico da Seleção Brasileira. No entanto, um dia antes, em entrevista ao Em Tempo, o novo vice-presidente da CBF e presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, afirmou confiar no trabalho da comissão técnica.

Rozenha defendia continuidade na Seleção

O dirigente destacou que os resultados negativos chamam atenção, mas reforçou que a Seleção está em um período de transição. Para Rozenha, ajustes seriam suficientes para recolocar o Brasil no protagonismo.

“Estamos em um período de transição, com uma comissão técnica nova, atletas jovens e um cenário competitivo cada vez mais equilibrado na América do Sul. Confio no trabalho que está sendo feito, e acredito que com ajustes, paciência e confiança no projeto, a Seleção vai retomar o seu protagonismo”, afirmou Rozenha na quinta-feira (27), um dia antes da demissão de Dorival.

Novo papel na CBF

Rozenha explicou que os vice-presidentes da CBF representam a entidade, colaboram com as decisões do Comitê Executivo e participam ativamente das discussões e planejamentos estratégicos do futebol brasileiro. Além disso, ele destacou a importância de Manaus na entidade máxima do futebol nacional e a possibilidade da cidade ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Eleição na CBF e apoio unânime

A CBF elegeu Ednailson Rozenha como vice-presidente na segunda-feira (24), durante a reeleição de Ednaldo Rodrigues para a presidência da entidade, no Rio de Janeiro.

A eleição ocorreu com chapa única, intitulada “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”. Ednaldo Rodrigues recebeu apoio das 27 federações estaduais e de 26 clubes das Séries A e B. O pleito também elegeu outros sete vice-presidentes, além de membros do Conselho Fiscal.

