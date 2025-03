Influenciadora é encontrada morta com sinais de enforcamento em carro incendiado

A influencer Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi encontrada morta na madrugada deste sábado (29) enforcada com o cinto de segurança em um carro em Maracanaú (CE). O suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, preso em flagrante pela Polícia Militar e autuado por feminicídio.

A Secretaria de Segurança Pública (SSPDS-CE) esclareceu que os agentes policiais localizaram o corpo da vítima em um veículo parado em uma via pública, com sinais de violência. O veículo estava em chamas, e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para controlar o fogo.

Conforme a Pasta, o suspeito já possuía passagens por crimes contra a administração pública, desacato e resistência. As diligências realizadas pelos policiais levaram à localização do corpo de Beatriz, que ainda não havia sido formalmente identificada.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) também foram ao local e realizaram os trabalhos de diligência e perícia.

Após ser capturado, Antônio Lício Morais da Costa, ex-companheiro de Beatriz, foi conduzido para uma unidade plantonista da PCCE, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. O suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Desentendimentos

Beatriz e Lício tinham um histórico de desentendimentos. Ainda nesta semana, vídeos sobre uma briga entre os dois foram publicados nas redes sociais. Nas imagens, Lício acusa Beatriz de tê-lo esfaqueado. A Polícia chegou a ser acionada, mas não houve detenção.

Nessa sexta-feira (28), a vítima falou sobre a violência que enfrentava. A influenciadora relatou os desentendimentos com Lício, que culminaram na tragédia registrada nesta madrugada.

