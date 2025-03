Amazonas Meu Lar: Famílias começam a receber chaves de apartamentos

Beneficiados com o subsídio do Amazonas Meu Lar, do Governo do Amazonas, começaram a receber as chaves dos imóveis, na manhã deste sábado (29), em um condomínio, localizado no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Em janeiro, o governador Wilson Lima esteve no local e entregou os cheques simbólicos com o valor de até R$ 35 mil para que as famílias pudessem financiar seu imóvel próprio.

“Essas famílias entram hoje em uma fase muito importante, com a entrega das chaves dos seus apartamentos, com a segurança de viver no que é seu. É também um dia importante para o nosso programa Amazonas Meu Lar, que possibilitou a realização do sonho da casa própria dessas famílias, com o pagamento do subsídio Entrada do Meu Lar. Quando lançamos o programa em 2022, tínhamos o único objetivo de transformar a vida de milhares de amazonenses, é o que temos feito”, disse o governador Wilson Lima.

O Entrada do Meu Lar é uma das linhas de atendimento do programa Amazonas Meu Lar, que complementa o valor de entrada de imóveis adquiridos pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida. Os valores do subsídio variam de R$ 20 mil a R$ 35 mil, dependendo da faixa de renda bruta das famílias contempladas.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo, o benefício concedido pelo Governo do Amazonas amplia as políticas públicas para que mais pessoas possam ter acesso à casa própria. “Habitação é uma das prioridades do Governo do Amazonas. Esse momento aqui (entrega) é o ápice do programa Amazonas Meu Lar. Depois que a gente credencia as empresas, acompanha as obras, chega o momento de entregar a chave pra quem fez seu financiamento com o subsídio. Estamos muito felizes com essa entrega”, destacou.

Imóvel próprio

Ao lado do marido e da filha, Lilian Baraúna, de 29 anos, explica que o maior sonho da família era ter um imóvel próprio. Depois de anos de aluguel, a dona de casa comemora a nova vida em um espaço para chamar de seu.

“Para nós é uma imensa alegria, porque vivemos de aluguel e sabemos a dificuldade de pagar por algo que não é nosso. Estamos muito felizes e agradecidos, porque conseguimos o subsídio do Amazonas Meu Lar, nessa parceria com o Governo do Amazonas”, disse a nova moradora do condomínio, Lilian Baraúna.

Entrada do Meu Lar

O subsídio é administrado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Amazonas Meu Lar impulsiona construção civil com 22 mil novas moradias e 55 mil empregos previstos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱