Nacional conquista segundo turno ao vencer o Manaus

O Nacional é finalista do Campeonato Amazonense 2025. O Leão da Vila Municipal venceu o Manaus por 2 a 0, neste sábado (29), na Arena da Amazônia e conquistou o segundo turno do Barezão da atual temporada. Lucas Oliveira e Peninha balançaram as redes e garantiram o resultado positivo para o Naça.

O jogo

No início de jogo, o Nacional se manteve com mais posse de bola e conseguiu assustar. Aos 17 minutos, Wendel ajeitou para Luis Fernando, que chegou chutando para fora. Aos 23, Vinicius recebeu pela direita, também tentou de fora da área e a bola foi na rede, mas pelo lado de fora.

O Leão seguiu domando o jogo e aos 35 minutos, abriu o placar. Lucas Oliveira recebeu pela esquerda, foi no fundo e tentou cruzar, a bola desviou na marcação, encobriu o goleiro Gustavo e parou nas redes. Atrás no placar, o Manaus foi chegar com perigo aos 48 minutos. Miliano cobrou falta na área, Kesley desviou e a bola passou perto da trave.

O Gavião voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Ainda aos oito minutos, Weverson recebeu pela esquerda e cruzou para Adilson Bahia, que completou de cabeça e a bola foi na trave. Três minutos depois, Gabriel Masson aproveitou bobeira da defesa e finalizou para boa defesa de David Becker.

A resposta do Naça veio aos 15 minutos. Vinicius Balotelli invadiu a área pela direita, foi derrubado por Weverson e o árbitro assinalou pênalti. Peninha foi para a cobrança e colocou o 2 a 0 no placar, aos 17 minutos. O tempo passou, o Manaus se lançou ao ataque para tentar diminuir o prejuízo, enquanto o Naça apostava nos contra-ataques. O placar não foi mais alterado e a torcida azulina soltou o grito de campeão.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o atacante Lucas Oliveira, do Nacional, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes no estádio.

Panorama e próximas partidas

Com a conquista do segundo turno, o Nacional garantiu vaga na Copa do Brasil e na Copa Verde de 2026. O Leão agora encara o Amazonas na final geral da competição, que acontece na próxima terça-feira (1º), na Arena da Amazônia, às 20h. O Manaus fica com mais um vice de turno e agora se prepara para a estreia da Série D do Brasileiro, que será no dia 12 ou 13 de abril, fora de casa, contra o Trem-AP.

