Polícia Federal tem VTR de luxo avaliada em R$ 1,5 milhão

Uma Porsche 911 Turbo, ano 2022, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão, passou a integrar a frota de viaturas da Polícia Federal de Santa Catarina.

O carro de luxo foi apreendido em junho de 2024, em Camboriú (SC), durante a Operação Toppare, que investigou crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico internacional de drogas. Os bens apreendidos na operação foram avaliados em mais de R$ 35 milhões.

Após a apreensão, a decisão sobre o uso do veículo ficou a cargo da Justiça Federal em Santa Catarina, que autorizou em caráter provisório o uso da Porsche pela Polícia Federal.

O Porsche foi personalizado e caracterizado como viatura ostensiva. A intenção é preservar o bem e empregá-lo em benefício do interesse público. A PF destacou que não usa os veículos de luxo, caracterizados com a personalização padrão da instituição, em operações cotidianas.

“Eles são empregados em exposições e outras ações educativas específicas, para conscientizar a população sobre a importância do combate ao crime organizado e da descapitalização de bens dos criminosos, desencorajando a prática de ilícitos”, diz a PF.

O veículo está em exposição no piso L1 do Floripa Shopping, em Florianópolis (SC), como parte das ações em comemoração aos 81 anos da Polícia Federal, completados na última sexta-feira (28).

Além da exposição do carro, uma nova Delegacia de Migração (Delemig) também foi inaugurada no shopping. A nova unidade da Delemig pretende centralizar os serviços destinados a estrangeiros e viajantes internacionais com mais conforto para os usuários.

*Com informações da CNN

