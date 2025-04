FAF confirma VAR na final geral do Barezão 2025

Presença do árbitro de vídeo reforça o compromisso com a imparcialidade em um duelo histórico entre Nacional e Amazonas

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) confirmou o auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR) na final geral do Campeonato Amazonense 2025, entre Nacional e Amazonas. As equipes entram em campo nesta terça-feira (31), às 20h, na Arena da Amazônia, para duelar pelo troféu Encontro das Vidas.

Para o Presidente da FAF, Ednailson Rozenha, o VAR é uma ferramenta essencial para garantir decisões justas e precisas. Ele destaca que a tecnologia não apenas inova, mas reafirma a responsabilidade da FAF em proporcionar um espetáculo de alta qualidade.

“O futebol é mais do que uma paixão, é uma construção de justiça e imparcialidade. O VAR, ao ser usado, é uma ferramenta que nos permite aproximar ainda mais essa realidade. Para nós da FAF, garantir que o campeonato seja decidido de forma clara e justa é um compromisso profundo com a história do esporte em nosso estado. A presença do Árbitro de Vídeo não é apenas uma inovação tecnológica, mas uma reafirmação de nossa responsabilidade em proporcionar um espetáculo à altura de nossa tradição. Estamos confiantes de que, com o VAR, cada decisão será tomada com a máxima precisão, permitindo que o verdadeiro campeão do Barezão 2025 seja coroado com o respeito e a credibilidade que a competição tem”, afirma.

O árbitro da partida será Rafael Ramos Tourinho, com a assistente FIFA, Anne Kesy Gomes De Sá e o assistente Alexandro Lira De Alexandre. O quarto árbitro será Raimundo José Azevedo De Medeiros e o analista, Celso Mota Rezende. O árbitro de vídeo será o amazonense, Ivan Da Silva Guimarães Junior, com Dimmi Yuri Das Chagas Cardoso como auxiliar de VAR. O observador de VAR será Yungo Paiva Macedo. O quality será Reginaldo Vasconcelos Noronha.

Vale destacar que os árbitros amazonenses Rafael Ramos Tourinho, Ivan da Silva Guimarães Junior e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso são homologados para trabalhar com o VAR, já Anne Kesy Gomes De Sá, a única integrante amazonense no quadro FIFA, tem experiências em jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Conmebol.

Equipe de arbitragem

Árbitro: Rafael Ramos Tourinho

Assistente 1: Anne Kesy Gomes De Sá

Assistente 2: Alexandro Lira De Alexandre

Quarto Árbitro: Raimundo José Azevedo De Medeiros

Analista: Celso Mota Rezende

Var: Ivan Da Silva Guimarães Junior

Avar: Dimmi Yuri Das Chagas Cardoso

Observador Var: Yungo Paiva Macedo

Quality: Reginaldo Vasconcelos Noronha

