Dualipa anuncia shows no Brasil; confira preços e datas

A cantora Dua Lipa anunciou que virá ao Brasil em novembro deste ano para fazer shows São Paulo e Rio de Janeiro. As apresentações farão parte da passagem da artista anglo-albanesa na América Latina.

O anúncio foi realizado por meio de suas redes sociais, onde a estrela mencionou que “boas coisas vem para aqueles que esperam”. O retorno da voz de “IDGAF” e “New Rules” acontece após dois anos, quando ela esteve no Brasil, com sua turnê Future Nostalgia Tour no em São Paulo e no Rock In Rio.

A série de oito shows na América Latina da “Radical Optimism Tour” começa em 7 de novembro, em Buenos Aires, Argentina, no Estádio River Plate e será concluída com duas grandes apresentações consecutivas na Cidade do México.

No Brasil, os shows acontecem no dia 15 de novembro em São Paulo, no MorumBIS e no dia 22 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda da artista a partir da próxima segunda-feira, 7 de abril, às 10h. Para receber um código e participar desta modalidade, basta se cadastrar no site da artista.

Já a pré-venda Visa começará na terça-feira, 8 de abril. Ambas as vendas acontecem no site da Ticketmaster. Pré-vendas adicionais ocorrerão durante a semana antes da venda geral a partir de quinta-feira, 10 de abril, no site da cantora.

No mesmo site, a venda-geral de ingressos se inicia às 10h e às 11h nas bilheterias oficiais.

Veja valores de ingressos para os shows de Dua Lipa no Brasil

Estádio Morumbis, em São Paulo

Pista Premium A/B: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia-entrada)

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Pista Premium A/B: R$ 940 (inteira) | R$ 470 (meia-entrada)

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

Cadeira Sul: R$ 640 (inteira) | R$ 320 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

Cadeira Superior Leste e Oeste A e B: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

A turnê global apoia o terceiro álbum de estúdio de Dua, “Radical Optimism”, que alcançou o primeiro lugar em 12 países. Nos Estados Unidos, o álbum estreou em primeiro lugar na parada de vendas de álbuns mais vendidos da Billboard e em segundo lugar na parada da Billboard 200, marcando a maior semana de vendas de Dua até agora.

