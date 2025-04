Esposa de Daniel Alves, anuncia gravidez após fertilização in vitro

A modelo Joana Sanz, mulher do ex-jogador Daniel Alves, revelou, na segunda-feira (31), que está grávida e que fez Fertilização in Vitro (FIV), conseguindo engravidar após cinco anos de tentativas frustradas.

“Fiz testes de todos os tipos ao longo dos anos, com embriões divinos e sem encontrar o porquê de nada”, relatou a modelo.

A notícia vem poucos dias após Alves ter a condenação anulada pela Justiça espanhola por ter estuprado uma jovem de 23 anos em uma boate, em dezembro de 2023. No anúncio, Joana, que tem 32 anos, não citou o nome do ex-jogador.

O que é a fertilização in vitro (FIV)?

O método é uma forma de reprodução assistida, onde a inserção do espermatozoide no óvulo acontece em laboratório. O embrião formado começa a se desenvolver em laboratório até ser colocado no útero. É um momento importante, porque o embrião pode ou não se fixar ao útero para continuar se desenvolvendo.

O procedimento é diferente da inseminação artificial, que consiste na aplicação do sêmen diretamente no útero.

No caso de Joana, ela relatou que “o último embrião congelado” conseguiu vingar uma gravidez. Ela relata que teve endometriose, uma das principais causas de infertilidade feminina.

Segundo Pedro Augusto Araújo, membro da comissão de reprodução assistida da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), as taxas de sucesso da Fertilização in Vitro são pelo menos o triplo das chances de uma gravidez espontânea.

A técnica costuma ser utilizada por mulheres que pretendem engravidar depois dos 40 anos. Um dos casos recentes foi a da humorista Dani Calabresa, de 43 anos, que também usou óvulos congelados para preservar fertilidade.

O que é congelamento de óvulos?

O congelamento de óvulos, ou criopreservação, é a tecnologia na qual os óvulos são congelados a uma temperatura extremamente baixa, de – 196°C, segundo o Hospital Albert Einstein.

Eles são coletados por procedimento cirúrgico que envolve aspiração, análise e posterior congelamento do material. A ideia é congelar óvulos mais jovens para poder usá-los em uma possível gravidez mais tardia.

Até que idade é possível congelar?

Segundo Pedro Augusto, o adiamento de uma gravidez envolve diferentes fatores, como a saúde geral da mulher, a reserva ovariana e a idade.

O congelamento de óvulos é mais eficaz entre os 20 e 35 anos, já que a qualidade e a quantidade dos óvulos começam a diminuir a partir dos 30 anos, com um declínio mais acentuado após os 35, aponta o especialista.

De acordo com Araújo, embora seja possível congelar óvulos até os 40 anos ou mais, a qualidade deles pode ser comprometida, diminuindo as chances de sucesso em uma gravidez futura.

“Cada caso deve ser analisado individualmente, com exames como a dosagem de hormônio anti-mülleriano (AMH) e ultrassom transvaginal para a contagem de folículos antrais (estrutura que contém óvulos em desenvolvimento) e avaliação da saúde ovariana da mulher”, ressalta.

Segundo Renato Fraietta, urologista coordenador do setor de Reprodução Humana do Hospital São Paulo da Unifesp, com o congelamento de óvulos, é possível adiar a gravidez até os 50 anos.

“Não se recomenda engravidar após essa idade, principalmente por riscos de complicações”, explica.

