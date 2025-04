Torneio de Beach Tennis da OAB-AM promove disputas abertas ao público em Manaus

O Torneio de Beach Tennis da OAB Amazonas já tem data marcada. A competição acontecerá entre os dias 10 e 13 de abril, no Clube da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM). O espaço fica localizado na avenida Efigênio Salles, 363, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela plataforma LetzPlay. Os 100 primeiros inscritos e os campeões das categorias participarão de sorteios de passagens aéreas.

Duas competições em disputa

O torneio contará com duas competições distintas:

Copa da Advocacia : exclusiva para advogados e advogadas;

: exclusiva para advogados e advogadas; Open Pedro Paulo Moreira Lima: aberto ao público.

As partidas acontecem nas categorias masculino, feminino e mista. Os vencedores receberão troféus e premiações em dinheiro.

Sorteios e brindes para participantes

Além das premiações, os participantes concorrerão a equipamentos esportivos, como raquetes e óculos de proteção para a prática do Beach Tennis. O torneio também vai sortear vouchers para serviços como terapia capilar, aulas gratuitas da modalidade, kits de cuidados pessoais e serviços estéticos, incluindo maquiagem e manicure.

Cada atleta inscrito receberá um kit inicial contendo uma camisa exclusiva do torneio, uma bolsa personalizada e uma garrafa para hidratação.

Valores de inscrição

R$ 140,00 para 1ª categoria

R$ 110,00 para 2ª categoria

R$ 110,00 para 3ª categoria

R$ 110,00 para 4ª categoria

Esporte como ferramenta de integração

Para a secretária-geral da OAB Amazonas, Omara Gusmão, o torneio reforça a importância do esporte na integração e no bem-estar.

“O esporte é uma ferramenta essencial para a promoção da qualidade de vida. Esse torneio reafirma o compromisso da OAB-AM com a valorização da advocacia e a interação com a sociedade”, afirmou.

O torneio é uma iniciativa da OAB Amazonas, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAAM), e conta com a organização da BT Manaus. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no material de divulgação, que inclui um QR Code para acesso às inscrições.

