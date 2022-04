Apaixonados pelo Caprichoso e Garantido celebram retorno do festival em 2022

Parintins (AM)- Após dois anos, brincantes e admiradores dos bumbás se preparam para a 55ª edição do Festival Folclórico de Parintins, confirmada pelo governador Wilson Lima para os dias 24, 25 e 26 de junho na arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, no município distante 369 quilômetros de Manaus.

“Parintins vive do Festival Folclórico, isso está no nosso sangue, não tem como a gente abrir mão de um evento tão importante quanto esse. Isso retrata a nossa cultura, é a nossa raiz, é a luta do povo que veio para essa região, do negro, do índio, do caboclo, é a luta do povo parintinense”, afirmou Wilson Lima, durante o anúncio da realização do festival.

Seja em azul ou em vermelho, uma palavra é unanimidade entre os torcedores: saudade. “Esta ilha é abençoada. Ninguém aqui vive sem o dois para lá e dois para cá. Esse tambor enche nossa alma de amor, de vida”, disse a professora e pesquisadora Odinéa Andrade, 80, considerada uma das torcedoras mais ilustres do Caprichoso.

Ela, que é madrinha do Touro Negro, conta que a rivalidade e o sentimento de amor à brincadeira se mantiveram durante os dois anos sem o festival. Agora, a ansiedade é o sentimento dominante.

“Até as pessoas contrárias reverenciam o boi Caprichoso. Isso me deixa feliz, me deixa orgulhosa, e tudo o que eu faço, faço por amor. Eu espero esse momento (o festival de 2022), às vezes, com lágrimas nos olhos. A cidade toda, Parintins toda, o estado todo, o Brasil todo está querendo esse momento, não somos só nós”, comentou, emocionada.

Paixão encarnada

É na rua Armando Prado, no Centro de Parintins, que mora uma das brincantes mais apaixonadas do boi Garantido. Aos 85 anos, a torcedora Ana Cândida Reis, que tocou na Batucada durante muitos anos, veste vermelho e branco e abre o sorriso quando fala do retorno do Festival Folclórico.

“Aqui na nossa cidade o festival é uma coisa muito boa. Passar dois anos sem ter, a pessoa sente uma falta muito grande. Duas coisas que mexem com Parintins: é a brincadeira do Garantido e Nossa Senhora do Carmo. O povo vem do interior e de outras capitais”, relatou, orgulhosa.

Cantando toadas antigas e tocando palminha (instrumento de madeira que integra a Batucada), ela lembra os tempos da brincadeira de rua. “O Garantido, na minha vida, representa uma coisa muito grande, muito importante, porque desde novinha eu comecei (a brincar)”, disse.

Impacto econômico

Anunciado oficialmente pelo governador Wilson Lima no dia 11 de março, em Manaus, e em 24 de março, em Parintins, o 55º Festival Folclórico vai injetar entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões na economia do município, segundo dados da Prefeitura de Parintins.

O Governo do Estado anunciou um aumento no repasse de 50% para as agremiações, em relação a 2019, levando em consideração os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Ao todo, R$ 10 milhões serão repassados, sendo R$ 5 milhões para cada agremiação folclórica.

Wilson Lima também anunciou a reforma do Bumbódromo, palco das apresentações. Com investimento de R$ 5,7 milhões, as obras também vão gerar postos de trabalho para os parintinenses.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Lucas Silva/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

