Alunos atacam professora a facadas dentro de escola

Três alunos atacaram a facadas uma professora de 34 anos na tarde desta terça-feira (1) na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Socorristas atenderam a vítima, que não corre risco de morte.

Antes do ataque, os alunos que deram as facadas na professora – dois meninos e uma menina – danificaram câmeras de segurança, segundo a Brigada Militar.

O trio estava insatisfeito com um processo de transferência disciplinar. Inicialmente, pretendiam atacar o diretor da escola, mas, ao não encontrá-lo, agrediram a professora, que apoiava a mudança.

Após o crime, policiais apreenderam uma das adolescentes nas proximidades da escola. Ela demonstrava comportamento tranquilo. Pouco depois, as autoridades localizaram os outros dois suspeitos.

A Secretaria Municipal da Educação informou que acompanha a situação e presta assistência aos profissionais e estudantes. Equipes psicossociais foram enviadas à escola para oferecer suporte à comunidade escolar

