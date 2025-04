‘Bazar da Rayana’ fomenta economia e impulsiona mais de 100 mil empreendedores no AM

Para comemorar uma década de história, o “Bazar da Rayana - Especial 10 Anos” será realizado neste sábado, dia 5 de abril, na praça de alimentação do Shopping São José, das 8h às 16h.

Manaus (AM) – Nos últimos 10 anos, Manaus experimentou um crescimento exponencial no empreendedorismo local, e um dos principais protagonistas dessa evolução é o ‘Bazar da Rayana’.

O evento, que completa uma década no próximo dia 4 de abril, se consolidou como um dos maiores fomentadores do setor no Amazonas.

Conhecido como o ‘Gigante do Norte’, o bazar percorreu diversas zonas da capital amazonense e alcançou também municípios como Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru.

Criado por Rayana Pinho, empreendedora e CEO do projeto, o evento tem como principal missão oferecer autonomia financeira a pequenos empreendedores, especialmente mulheres.

“O ‘Bazar da Rayana’ surgiu com o intuito de dar oportunidade e oferecer autonomia financeira para as pessoas. A ideia era proporcionar um espaço para que elas pudessem iniciar ou expandir seus próprios negócios”, destaca Rayana Pinho. Fenômeno do empreendedorismo

A primeira edição do ‘Bazar da Rayana’ aconteceu em 4 de abril de 2015, no bairro Alvorada, com a participação de 25 empreendedoras. O sucesso foi imediato.

“Foi uma grande surpresa, pois superou todas as nossas expectativas. Os clientes comentavam sobre os preços acessíveis e a variedade de produtos. Tudo era novidade”, relembra Rayana.

O projeto nasceu de uma necessidade pessoal. Aos 19 anos, Rayana buscava uma alternativa para custear seus estudos universitários.

“Em 2011, comecei vendendo peças de brechó aos domingos na calçada do São José, na zona Leste. Era uma renda extra para ajudar nos custos da faculdade, pois estava desempregada na época”, conta.

Uma década de impacto e expansão

Atualmente formada em Psicologia, Rayana Pinho administra o bazar ao lado de seu esposo e sócio, John Pinho. Juntos, eles comandam um evento que movimenta cerca de 200 stands e envolve aproximadamente 400 empreendedores por edição.

O ‘Gigante do Norte’ já passou pelo Centro de Convenções Vasco Vasques, reunindo um público rotativo de 2 mil pessoas.

“Somos muito versáteis. Estamos presentes em toda Manaus, alcançando um público diversificado. Nossas edições variam entre 50, 80, 100 e até 200 stands. O objetivo é fomentar cada vez mais o empreendedorismo no Amazonas”, enfatiza a CEO.

Celebração especial de 10 anos

Para comemorar uma década de história, o “Bazar da Rayana – Especial 10 Anos” será realizado neste sábado, dia 5 de abril, na praça de alimentação do Shopping São José, das 8h às 16h. O evento promete reunir centenas de empreendedores e oferecer ao público uma experiência única de compras e networking.

Com um legado de impacto e inovação, Rayana Pinho segue transformando vidas e consolidando o ‘Bazar da Rayana’ como um dos maiores movimentos de empreendedorismo da região Norte.

Agenda de Serviço

Evento: Bazar da Rayana – Especial 10 Anos

Data: Sábado, 5 de abril

Local: Praça de Alimentação do Shopping São José

Horário: 8h às 16h

Entrada: Gratuita

Leia mais:

Destaque no empreendedorismo de Manaus, ‘Bazar da Rayana’ inicia nesta sexta-feira (19)

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱