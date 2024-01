Destaque no empreendedorismo de Manaus, ‘Bazar da Rayana’ inicia nesta sexta-feira (19)

Primeira edição do evento terá produtos a partir de R$ 1, no Shopping São José

Manaus (AM) — O Amazonas obtém números favoráveis que apontam o crescimento da presença feminina no empreendedorismo. De acordo com um estudo do Sebrae, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, os empreendimentos liderados por mulheres compuseram uma média de 30% da quantidade total do Estado, com 193,5 mil negócios. Entre os principais setores estão: comércio, com 41,12%, e serviços, 37,49%.

Em Manaus, a empresária Rayana Pinho, idealizadora do ‘Bazar da Rayana’, se destaca com as iniciativas empreendedoras. A primeira edição deste ano ocorre nesta sexta-feira (19) e sábado (20), no Shopping São José, localizado na Avenida Cosme Ferreira, bairro São José, em frente a Maternidade Ana Braga, Zona Leste da cidade.

A ação, popularmente conhecida por ‘Gigante do Norte’, apresenta novidades e terá mais de 100 empreendedores participantes. As mercadorias serão comercializadas no valor de R$ 1 a R$ 150. Com a entrada gratuita, a ideia, segundo a empresária, é atingir todos os públicos.

“Estamos abrindo a nova temporada do ‘Bazar da Rayana’ com muitas novidades. O evento é pensado, projetado e executado com muita sabedoria e carinho para que possamos cada vez mais mostrar a força dos nossos trabalhadores, autônomos e empreendedores”, disse Rayana Pinho.

Ao todo, serão mais de 50 stands no evento com produtos de diversos segmentos, como as modas masculina, feminina, infantil, plus size e praia, sapatos, maquiagem, bijuterias, cosméticos, artesanatos, brinquedos, acessórios, desapegos e opções de presentes.

Considerado o maior evento de empreendedorismo de Manaus e referência na Zona Leste, o bazar mantém a dinâmica de ‘chegada premiada’, nesta edição, ao presentear com um vale-compras no valor de R$ 10 aos R$ 20 clientes que chegarem primeiro, em cada dia.

“Vamos liberar ao todo 40 vouchers para que os nossos visitantes possam conhecer e adquirir os produtos dos nossos expositores. A ideia é movimentar e aquecer de forma massiva a economia da cidade. Os nossos empreendedores precisam disso da oportunidade de crescimento e expansão de negócio”, completou.

Expansão do setor

A capital amazonense é a 22ª cidade dentre as 101 mais populosas no Brasil com melhores condições para o empreendedorismo, segundo ranking do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) referente ao período de 2022/2023.

De acordo com o ranking, Manaus está em 13ª quando o quesito avaliado é a “cultura empreendedora”, descrito como “interesse das pessoas e das instituições do município pelo empreendedorismo” e também em 22º quando avaliado o “mercado”, definido como “melhor desenvolvimento econômico e mais clientes potenciais”.

“Isso significa que estamos no caminho certo, para potencializar cada vez mais as estatísticas que nos colocam como a cidade que apresenta as melhores condições para se empreender. Por isso, é muito importante que abracemos essa modalidade de fonte extra que já salvou muita gente da fome e da miséria”, detalhou.

Para mais informações sobre o bazar, os interessados podem acompanhar pelas redes sociais (Instagram/Facebook/TikTok) @bazardarayana e pelo WhatsApp 98216-9076.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus tem 21 novas startups desenvolvidas em programa de inovação e empreendedorismo

Casarão da Inovação Cassina recebe workshops gratuitos de empreendedorismo em Manaus

Tech Talks leva Indústria 5.0 e empreendedorismo para estudantes em Manaus