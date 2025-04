FPF veta torcidas organizadas do Corinthians em estádios

FPF atendeu ofício do MPSP e proibiu a entrada de roupas e objetos que identifiquem associados das torcidas organizadas do Corinthians

A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou, nesta quarta-feira (2), que atendeu um ofício do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que recomendava a proibição da presença das torcidas organizadas do Corinthians nos estádios de futebol em São Paulo até o final de 2025.

Segundo a decisão, assinada pela diretora do Departamento de Segurança, Infraestrutura e VAR da FPF, Marina Tranchitella, está vetada, a partir desta quarta-feira (2), a entrada de qualquer vestimenta ou objetos, como faixas e bandeiras, que identifiquem os associados da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp.

A Federação Paulista de Futebol irá notificar os órgãos de segurança do estado para fins de fiscalização no cumprimento da proibição.

A principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, afirmou, por meio de nota, que ficou surpreendida com a decisão da FPF. A Gaviões pediu para que os torcedores evitem usar bonés coloridos e camisas de bairros e quebradas e que vistam camisas pretas do time.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

