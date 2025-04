Apagão em Manaus causa falta d’água; serviço volta aos poucos

Com a retomada do serviço de energia elétrica, a normalização do fornecimento de água ocorre de forma gradual.

O apagão que atingiu Manaus e todo o Amazonas na noite de terça-feira (2) também afetou o fornecimento de água na capital. Segundo a concessionária Águas de Manaus, a falta de energia comprometeu todo o sistema de tratamento e distribuição, causando oscilações e interrupções no abastecimento em diversas regiões da cidade.

Com a retomada do serviço de energia elétrica, a normalização do fornecimento de água ocorre de forma gradual. A concessionária orienta a população a economizar água até que o sistema esteja completamente restabelecido.

Terceiro apagão em um mês

Esse foi o terceiro apagão registrado em Manaus e na Região Metropolitana em menos de um mês. Desta vez, a interrupção no fornecimento de energia se estendeu a todo o Amazonas.

O blecaute começou às 22h06, quando uma falha desligou a linha de transmissão de 500 kV Jurupari-Oriximiná, que integra o Sistema Interligado Nacional (SIN). O Operador Nacional do Sistema (ONS) autorizou a retomada gradual da carga às 22h54. No horário, apenas 13% da energia havia sido restabelecida. Algumas áreas da capital continuaram sem luz até as 23h50, e às 0h30, a Amazonas Energia informou que metade do sistema já estava normalizado.

Leia mais

Terceiro apagão em um mês atinge Manaus e todo o Amazonas



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱