Ingressos para Jogo das Estrelas com Ronaldinho em Manaus à venda em 10 de abril

Manaus (AM) – A partir das 9h do dia 10 de abril, os fãs de futebol em Manaus poderão adquirir ingressos para o aguardado Jogo das Estrelas, evento beneficente liderado por Ronaldinho Gaúcho.

O primeiro lote, com número limitado de entradas, estará disponível por apenas 48 horas, ao valor promocional de R$49,99 mais a doação de 1kg de alimento não perecível.

A partida está agendada para 19 de julho, às 15h30, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Para garantir o ingresso, os interessados devem ingressar no Grupo Vip do evento no WhatsApp, cujo link está disponível na bio do perfil oficial no Instagram: @jogodoronaldinho.

Crianças de até 7 anos, acompanhadas de um adulto pagante, terão entrada gratuita.​

O evento contará com a participação de renomados ex-jogadores, incluindo Léo Moura e Maicon, além do pugilista Popó e do carismático árbitro Margarida. Influenciadores locais e nacionais também marcarão presença. Novos nomes serão anunciados em breve pelos organizadores.​

A iniciativa tem caráter beneficente, com os alimentos arrecadados destinados à Fazenda da Esperança, em Manaus. Segundo Pereira, da Pereira Sports, empresa responsável pelo evento.

“Será uma grande festa, onde a torcida amazonense terá a oportunidade de ver o bruxo e outras estrelas pela primeira vez na Arena da Amazônia, grande palco do futebol do Norte do Brasil. A entidade beneficiada com os donativos será a Fazenda da Esperança, em Manaus.”​

A Arena da Amazônia, conhecida por sediar grandes eventos esportivos, se prepara para receber este espetáculo que promete reunir amantes do futebol e contribuir para uma causa nobre.​

Agenda do Evento:

Evento: Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho​

Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho​ Data: 19 de julho de 2025​

19 de julho de 2025​ Horário: 16h (horário local)​

16h (horário local)​ Local: Arena da Amazônia, Manaus​

Arena da Amazônia, Manaus​ Ingressos: Disponíveis a partir de 10 de abril de 2025, às 9h, pelo valor de R$49,99 + 1kg de alimento não perecível​

Disponíveis a partir de 10 de abril de 2025, às 9h, pelo valor de R$49,99 + 1kg de alimento não perecível​ Ponto de Venda: Link para o Grupo Vip no WhatsApp disponível na bio do Instagram oficial: @jogodoronaldinho​

Link para o Grupo Vip no WhatsApp disponível na bio do Instagram oficial: @jogodoronaldinho​ Entrada de Crianças: Crianças até 7 anos, acompanhadas de um adulto pagante, têm entrada gratuita​

Crianças até 7 anos, acompanhadas de um adulto pagante, têm entrada gratuita​ Benefício Social: Alimentos arrecadados serão destinados à Fazenda da Esperança, em Manaus​

Alimentos arrecadados serão destinados à Fazenda da Esperança, em Manaus​ Participantes Confirmados: Ronaldinho Gaúcho, Léo Moura, Maicon, Popó, árbitro Margarida, entre outros

