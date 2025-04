Quarteto é preso por descumprimento de medida protetiva, roubo e homicídio em Coari

A ação faz parte policial do combate à criminalidade no município

Quatro homens foram presos nesta quinta-feira (3), por crimes diversos. As prisões ocorreram no município de Coari, no interior do Amazonas.

Os indivíduos foram identificados como Celino Costa de Souza, 37; Davi Cavalcante de Souza, 21; Leonardo da Costa Facundes, 20; e José Marques Amaral dos Santos, 38.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, a ação policial faz parte do combate à criminalidade no município e tem o objetivo de cumprir os mandatos de prisão em aberto.

“Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva pelos crimes de roubo majorado, homicídio e descumprimento de medida protetiva, em nomes de Celino, Davi e Leonardo, respectivamente, além de um mandado de prisão em nome de José”, contou o delegado.

Segundo o delegado, os quatro homens foram encaminhados à delegacia. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

