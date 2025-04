Polícia procura por jovem que desapareceu na Cidade Nova

Edvander Gervásio Monteiro, de 20 anos, está desaparecido desde a terça-feira (1º). Ele foi visto pela última vez por volta das 14h, na rua Catete, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), no momento do desaparecimento, Edvander vestia uma blusa de mangas longas com listras azul, branca e vermelha, além de uma bermuda jeans. Ele também possui uma cicatriz no ombro direito.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Edvander Gervásio Monteiro que entre em contato pelos seguintes números: (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

