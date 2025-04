Nove motociclistas são indiciados por agredir policial federal em Manaus

Nove integrantes de um grupo de motociclistas foram indiciados pela Polícia Federal por agredir um agente da corporação, no dia 18 de janeiro, na Avenida Djalma Batista, em Manaus. Entre os indiciados estão o filho de um juiz, um sobrinho de desembargador, um servidor da Defensoria Pública, empresários e um assessor da Prefeitura de Manaus.

Durante o ataque, os motociclistas indiciados pela Polícia Federal fecharam o carro do agente federal, o retiraram do veículo e o agrediram com socos, chutes e um golpe conhecido como “mata-leão”.

Câmeras de segurança registraram o crime. Após as agressões, o grupo fugiu levando a carteira funcional da vítima. Policiais militares que passaram pelo local minutos depois prestaram socorro ao agente. Assista ao vídeo abaixo.

As investigações apontaram que o grupo iniciou o conflito ao bloquear de forma agressiva a via e impedir a passagem do carro dirigido pelo policial. Ao tentar avançar, o agente foi novamente fechado e, em seguida, espancado.

A PF indiciou os nove envolvidos por crimes como tentativa de homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa, omissão de socorro e fraude processual. Veja os nomes e os crimes atribuídos a cada um:

Ícaro Pinheiro Braga – Agressor ativo, participou da ocultação de provas. Indiciado por tentativa de homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa e fraude processual.

– Agressor ativo, participou da ocultação de provas. Indiciado por tentativa de homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa e fraude processual. Aldo Bitencourt Cha Neto – Não aparece nas agressões, mas participou do crime e da ocultação da carteira. Indiciado como partícipe.

– Não aparece nas agressões, mas participou do crime e da ocultação da carteira. Indiciado como partícipe. Vitor Mendonça de Souza Vieiralves – Líder do motoclube, incentivou o crime. Indiciado como partícipe.

– Líder do motoclube, incentivou o crime. Indiciado como partícipe. Leonardo de Souza Castelo Branco – Agressor ativo e envolvido na ocultação da carteira funcional.

– Agressor ativo e envolvido na ocultação da carteira funcional. Bruno Faria dos Santos – Agrediu o policial e ficou com a carteira funcional.

– Agrediu o policial e ficou com a carteira funcional. Alexsandre Linhares do Nascimento – Retirou o agente do carro e participou das agressões.

– Retirou o agente do carro e participou das agressões. Paulo Augusto dos Santos Pereira – Um dos principais agressores.

– Um dos principais agressores. Thiago Coutinho Martins – Presente no local, não impediu as agressões nem prestou socorro. Indiciado por omissão de socorro agravada.

– Presente no local, não impediu as agressões nem prestou socorro. Indiciado por omissão de socorro agravada. Jean Carlos Paula Rodrigues – Tentou atrapalhar as investigações.

A Polícia Federal deflagrou a operação “Última Marcha” em 22 de janeiro e cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados. Motos e celulares foram apreendidos. As motocicletas e a picape usadas no crime seguem sob custódia, enquanto os celulares devem ser devolvidos, por não terem mais relevância para o caso.

A reportagem não localizou a defesa dos indiciados até a última atualização desta matéria.

