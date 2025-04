Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra no imóvel e vai direto até o equipamento, que estava sobre uma mesa.

Uma idosa viveu momentos de tensão ao tentar impedir um assalto dentro da própria casa, nesta quarta-feira (2), no Conjunto Colina do Aleixo, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Durante o dia, um criminoso invadiu a residência e levou um aparelho de ar-condicionado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra no imóvel e vai direto até o equipamento, que estava sobre uma mesa.

Mesmo com dificuldade, a moradora tenta impedir o furto e chega a bater nas costas do suspeito. Ele não reage, ignora a tentativa de defesa e foge com o aparelho.

A equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) divulgou as imagens para ajudar na identificação e localização do criminoso, que continua foragido.

