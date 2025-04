Suspeito morre e 3 são presos após tentativa de assalto em pousada no AM

De acordo com a PM, o grupo chegou armado ao local e anunciou o assalto. Uma das vítimas conseguiu avisar o marido, que acionou a polícia.

Um suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar durante uma tentativa de assalto a uma pousada na Comunidade Tumbira, na Zona Rural de Iranduba, interior do Amazonas. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (4). Outros três envolvidos foram presos.

De acordo com a PM, o grupo chegou armado ao local e anunciou o assalto. Uma das vítimas conseguiu avisar o marido, que acionou a polícia.

Quando os agentes chegaram, os criminosos atiraram contra a guarnição, que revidou. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local.

Durante a ação, uma pessoa que estava na pousada ficou ferida e foi encaminhada para um hospital em Manaus. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Os três suspeitos presos foram levados para a 31ª Delegacia Interativa de Iranduba (DIP). Um deles já tinha passagem pela polícia e usava tornozeleira eletrônica no momento do crime.

Outro caso de suspeito morto confronto com a polícia

Clefferson Silva e Silva, de 40 anos, foi morto no dia 8 de fevereiro após confronto com policiais da Core-AM no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Ele era procurado por roubo e havia resistido à prisão no dia anterior, quando atirou contra agentes e feriu dois deles de forma leve. Na fuga, colidiu com outros veículos. Um comparsa que o ajudou continua foragido.

