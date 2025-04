Amazonas perde para o Goiás na estreia da Série B

Time amazonense chegou a jogar boa parte do segundo tempo com um jogador a mais

O Amazonas FC iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série B 2025 com derrota de 1 a 0 para o Goiás, nesta sexta-feira (4), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). O gol da vitória dos mandantes saiu aos três minutos do primeiro tempo, dos pés de Rodrigo Andrade. A Onça-pintada ainda jogou com um atleta a mais a partir dos 14 minutos da etapa final, mas não conseguiu balançar as redes.

O próximo compromisso do time aurinegro será em casa, diante da Ferroviária-SP, pela segunda rodada da Série B. O jogo acontece no sábado (12), às 18h, na Arena da Amazônia.

“A gente poderia ter saído com pelo menos um ponto e a equipe deveria produzir mais. Tivemos chances mais perigosas no primeiro tempo, com igualdade númerica (Goiás ainda estava com os 11), do que no segundo tempo. Isso não dá para admitir. Infelizmente, não conseguimos produzir como gostaríamos no segundo tempo. Faltou uma melhor estratégia para enfrentar um adversário que joga com bloco baixo”, analisou o técnico do Amazonas, Eduardo Barros.

O jogo

Logo aos três minutos, o Goiás abriu o placar em jogada pela direita. Jajá encontrou Pedrinho, que tabelou com Willean Lepo e cruzou rasteiro. Rodrigo Andrade apareceu livre na área e finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Renan.

O Amazonas respondeu aos 16 minutos, em jogada de Rodrigo Varanda. O atacante recuperou a bola, tabelou com Rafael Tavares e finalizou com força, obrigando Tadeu a fazer grande defesa. Aos 29, Varanda voltou a levar perigo ao costurar a defesa goiana e servir Rafael Tavares, que chutou por cima do gol.

Na volta do intervalo, o Goiás quase ampliou com Zé Hugo, logo no primeiro minuto. O cenário parecia favorável para o Amazonas após a expulsão de Douglas Teixeira, aos 14 minutos, por falta dura em Henrique Almeida. No entanto, a equipe não conseguiu transformar a vantagem numérica em gol.

