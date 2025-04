VÍDEO: Homem é filmado caminhando com faca cravada nas costas no AM

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (2) mostra um homem caminhando desorientado com uma faca cravada nas costas, enquanto outro tenta remover a lâmina. O caso aconteceu em Tefé, interior do Amazonas.

Nas imagens, a vítima aparece visivelmente desnorteada, enquanto uma pessoa filma a cena. Em determinado momento, um terceiro indivíduo tenta retirar o facão alojado nas costas do homem, mas é alertado pelo cinegrafista a não fazer isso.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o motivo do ataque nem o estado de saúde da vítima. A polícia investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do incidente.

Outro caso

Na terça-feira (1º), um vídeo circulou nas redes sociais mostrando um adolescente de 17 anos no topo de uma árvore com uma zagaia cravada na perna.

O caso ocorreu em Manacapuru, no interior do Amazonas. A gravação foi feita por moradores que passavam pelo local e registraram o momento em que o jovem permanecia na árvore, visivelmente ferido.

No vídeo, um homem afirma que o jovem estaria roubando, mas essa informação não foi confirmada.

