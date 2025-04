IMAGENS FORTES: Polícia interrompe ataque brutal a facadas no AM

Um ato brutal de violência ocorreu nesta terça-feira (8) em Manacapuru, no interior do Amazonas. Um homem atacou outro com vários golpes de faca em um posto de gasolina. A identidade do agressor ainda não foi confirmada até o momento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a vítima aparece sentada no chão e é repetidamente esfaqueada. Dois homens ainda tentam intervir e conter o agressor, mas não conseguem impedi-lo de continuar com os golpes.

O ataque só termina com a chegada de uma viatura da Polícia Militar (PM). Assim que percebe a aproximação dos policiais, o agressor interrompe a ação e se afasta caminhando.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre o estado de saúde da vítima.

Outro caso

Uma briga entre vizinhos no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, feriu um homem na tarde de sábado (5). O desentendimento, motivado por um vazamento de água, terminou em agressões com uma enxada.

Um dos envolvidos levou golpes de enxada. Um terceiro homem interveio, sacou uma arma e encerrou a briga.

O Samu atendeu a vítima, e a polícia prendeu o agressor.

