Polícia Civil pede prisão de cantor que agrediu e quebrou dentes da namorada em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou, na manhã desta terça-feira (8), que pediu à Justiça a prisão preventiva do cantor Diego Dasmaceno, de 29 anos, investigado por agredir a companheira Kaline Milena, de 30 anos. Segundo a vítima, ele a atacou três vezes em menos de um ano de relacionamento.

Além da prisão, a polícia também solicitou medidas protetivas após a última agressão, registrada no domingo (6). Na ocasião, Kaline teve três dentes quebrados e contou que foi espancada dentro do carro, enquanto o veículo ainda estava em movimento. Após o ataque, o cantor teria mandado que ela se “lavasse” por estar coberta de sangue.

Kaline já havia denunciado o artista por outros dois episódios de violência: um em julho e outro em outubro do ano passado, quando ele arrancou um de seus dentes.

A vítima está sob cuidados médicos e deve passar por cirurgia. Sem plano de saúde e em situação financeira delicada, ela ainda não tem como arcar com o tratamento.

O caso

Foto: Divulgação

De acordo com Kaline, o motivo das agressões foi ciúmes. No sábado (5), ela gravou um vídeo com colegas durante uma ação de trabalho. No dia seguinte, após assistirem a um jogo, o cantor relembrou o episódio, iniciou uma discussão e passou a agredi-la com socos enquanto dirigia.

Ela diz que lembra até o sexto golpe e, depois disso, perdeu a consciência. Já no condomínio onde moram, Diego teria percebido a gravidade das lesões e pedido que ela tomasse banho para se limpar.

Segundo a advogada da vítima, Diego também tem histórico de violência contra outras mulheres e responde por dívida de pensão alimentícia. A Delegacia da Mulher já confirmou que vai solicitar a prisão do cantor.

