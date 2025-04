Influenciadora anuncia vaga de ‘mordomo’ de partes íntimas por R$ 59 mil

O anúncio para uma vaga de trabalho feito pela influenciadora Gracie Bon é uma boa representação da famosa frase: pagando bem, que mal tem? Isso porque a panamenha de 28 anos busca nada menos que um mordomo por um salário de US$ 10 mil, pouco mais de R$ 59 mil. Só existe um ‘porém’: além de realizar os afazeres domésticos, o profissional terá que cuidar de seu bumbum de 138cm.

O anúncio foi feito pela influenciadora nas redes sociais. Em uma publicação feita na segunda-feira (7), Gracie explica a vaga de trabalho aos mais de 10 milhões de seguidores. “As pessoas sempre me perguntam como eu me limpo. Estou abrindo uma vaga de mordomo de bumbum”, iniciou.

Vaga de emprego

Segundo a panamenha, o candidatos precisam saber “que há muito trabalho” pela frente. “Ele vai viajar comigo para todos os lugares que vou, me ajudará a limpar casa, deve cozinhar para mim e dirigir para mim. Mas o mais importante é que ele vai me ajudar a alcançar lugares que não consigo. Se tiver interesse, deixe sua mensagem no comentário”, pediu.

Os seguidores de Gracie reagiram com bom humor ao anúncio. “Isso é uma ideia incrível. Posso precisar de arranjar um também”, escreveu uma internauta. “O trabalho que todos querem”, comentou outro perfil.

(*) Com informações do Terra

Leia mais:

VÍDEO: Influenciadora tem celular roubado durante show no Lollapalooza

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱