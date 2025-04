Desconhecida invade casa de Giovanna Ewbank: ‘Fiquei muito assustada’

A atriz Giovanna Ewbank surpreendeu seus seguidores do TikTok ao relatar, nesta segunda-feira (7), um episódio inusitado e preocupante. Uma mulher desconhecida invadiu a casa onde Giovanna mora com a família e começou a falar frases desconexas.

“Vem ouvir essa história: essa semana uma pessoa que eu não conheço invadiu a minha casa”, escreveu na legenda do vídeo publicado na rede social.

Segundo o relato, tudo aconteceu logo pela manhã, pouco depois de Giovanna acordar. Atendendo ao pedido do filho caçula, Zyan, ela desceu com ele até a área comum da casa, onde os outros filhos, Titi e Bless, estavam.

Foi nesse momento que ela percebeu algo fora do comum.

“Quando olhei lá para baixo, tinha uma mulher sentada. Eu olhei e ela falou: ‘Oi, cheguei!’. E eu com o Zyan dando a mão para mim, Bless desenhando lá embaixo e Titi assistindo televisão. Falei: ‘Gente, quem é, meu Deus, estou confusa, não me lembro quem é.’”

Ainda confusa e tentando entender a situação, Giovanna desceu lentamente as escadas, tentando lembrar quem poderia ser a visitante inesperada. A mulher se identificou como Aline, mas a atriz garantiu que não a reconhecia.

A suposta Aline afirmou: “Vim para resolver tudo. Todo esse problema. E para ficar tudo em ordem.” Em seguida, disse estar ali para tratar de uma “questão judicial” e que “estava precisando se curar.”

Diante da confusão, Giovanna pediu educadamente que a mulher deixasse sua residência. Ela aceitou sair, mas antes pediu um abraço e que Giovanna ligasse para Luciano Huck.

“Não, desculpa, não pode [me dar um abraço]. Não sei quem é você, estou desconfortável, com medo, não pode me dar um abraço. Eu quero que você saia, por favor”, respondeu a atriz, visivelmente abalada.