Namorado de Sandy é investigado por fraude milionária em plano de saúde

O médico Pedro Gomes de Andrade, namorado da cantora Sandy, foi proibido pela Justiça de São Paulo de emitir e fracionar notas fiscais para pacientes de planos de saúde. Ele é investigado por suspeita de aplicar um golpe de quase R$ 2 milhões contra a SulAmérica, usando um esquema de reembolsos fraudulentos. Se descumprir a decisão, Andrade poderá ser multado em até R$ 200 mil.

Segundo as investigações, pacientes pagavam consultas entre R$ 3.500 e R$ 4.500 e recebiam guias de exames antes mesmo do atendimento, com assinaturas supostamente falsificadas. Depois, eram oferecidos pacotes como o “Projeto Eu”, com exames genéticos e medicamentos fora da cobertura do plano, enquanto reembolsos eram solicitados com notas fiscais fracionadas.

A SulAmérica detectou a fraude após uma auditoria e informou que cerca de 80% do faturamento da clínica de Andrade era baseado em consultas e exames. Em alguns casos, reembolsos foram solicitados mesmo quando o médico não estava no Brasil.

Em nota, a seguradora reafirmou seu compromisso com a ética e a proteção dos clientes. Segundo a empresa, o combate às fraudes é essencial para garantir a qualidade da assistência oferecida aos segurados.

*Com informações SBT News

