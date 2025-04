Show de despedida de Jorge & Mateus será dia 26 de abril em Manaus

Manaus (AM) – Manaus se prepara para viver uma noite inesquecível no dia 26 de abril, quando Jorge & Mateus sobem ao palco da Arena da Amazônia com sua turnê de despedida. Depois de duas décadas de estrada, a dupla decidiu celebrar essa trajetória com uma série de shows especiais pelo Brasil — e a capital amazonense está no roteiro.

A estreia da turnê, no último fim de semana, em São Paulo, reuniu milhares de fãs e deixou claro que essa despedida será carregada de emoção. A energia foi tanta que já se espera um espetáculo tão grandioso quanto em Manaus.

“A ideia da turnê surgiu da vontade de celebrar tudo o que vivemos com nossos fãs ao longo de duas décadas. Cada música, cada show, tem um significado especial, e queremos que essa despedida seja emocionante para todos nós”, disse Jorge, durante a coletiva de imprensa.

Mateus reforçou que o momento é de transição, mas com sentimento de gratidão.

“Não é um adeus, é uma celebração das nossas histórias, das nossas canções e, principalmente, da nossa conexão com os fãs”, afirmou.

Sucessos No repertório, os grandes sucessos que marcaram a carreira da dupla, como “Seu Polícia”, “Amo Noite e Dia”, “Dúvida” e “Logo Eu”, estão garantidos. A apresentação também traz uma nova proposta visual e sonora, com uma pegada mais intimista, sem perder a energia que sempre definiu os shows de Jorge & Mateus.

— Quem nos acompanha sabe que sempre buscamos inovar. Essa turnê vai ter uma pegada diferente, mas com a mesma intensidade — disse Mateus.

Expectativa em alta na capital amazonense

A produtora Fábrica de Eventos, responsável por levar o espetáculo a Manaus, garante uma estrutura de alto nível, com efeitos visuais e sonoros que prometem surpreender. A cidade, conhecida pela forte conexão com a música sertaneja, deve receber o show de despedida de braços abertos.

“Vamos entregar um show que ficará na memória de todos que estiverem presentes. Queremos que, ao final da turnê, os fãs se sintam parte dessa história”, afirmou Bete Dezembro, CEO da Fábrica.

Últimos ingressos à venda

Com a procura intensa, restam poucos ingressos disponíveis. A venda acontece no site da Q2 Ingressos e nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium. Os valores variam entre R$ 120 e R$ 910, conforme o setor escolhido.

A apresentação está marcada para as 21h, e promete ser um dos momentos mais marcantes da turnê de 20 anos da dupla. Manaus, prepare-se para cantar junto — pela última vez.

