Homem é condenado a mais de 14 anos por abusar enteada no Amazonas

Indivíduo aproveitava de momento em que ficava a sós com a vítima para cometer o crime

Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (9), condenado a mais de 14 anos de prisão em regime fechado, por estupro de vulnerável contra sua enteada, uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu em Amaturá, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Frank de Freitas, da 49ª DIP de Amaturá, a mãe da vítima começou a suspeitar da situação ao perceber que o indivíduo demonstrava um ciúme excessivo em relação à sua filha.

Ao conversar com a menina, ela revelou que vinha sofrendo abusos por parte do padrasto desde os 10 anos, sempre em momentos em que ficava sozinha com ele e sob ameaça. Após essa revelação, mãe e filha formalizaram a denúncia ao Conselho Tutelar.

“Os agentes do Conselho encaminharam o caso à delegacia, tendo sido promovida a investigação e remetida ao Judiciário. Imediatamente após a expedição de mandado de prisão, iniciamos as diligências para localizar o indivíduo, mas não conseguimos encontrá-lo”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, no entanto, ao comparecer à delegacia, a ordem judicial foi cumprida.

Procedimentos

O homem foi condenado a mais 14 anos, de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. Ele segue à disposição da Justiça.

Leia mais

Jovem que tentou matar cunhada a facadas é preso no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱