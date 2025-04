Jogos das Escolas Particulares do AM abrem inscrições para 2025

Evento reúne 16 modalidades e ocorre a partir de 15 de maio, com seletivas para os Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s)

A 18ª edição dos Jogos das Escolas Particulares do Amazonas (Jepam) está com inscrições abertas até o dia 27 de abril. Promovida pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), a competição começa no dia 15 de maio, com disputas em 16 modalidades esportivas, entre coletivas e individuais.

De acordo com a organização, os jogos têm o objetivo de estimular a integração entre estudantes e descobrir novos talentos do esporte escolar. As modalidades incluem atletismo, badminton, basquete 3×3, dança, ginástica artística, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, natação, queimada e tênis de mesa. Também estão na lista futsal, handebol, xadrez, voleibol e vôlei de praia, que servirão como seletiva para os Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s).

Integração por meio do esporte

A presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, destaca a importância do evento para o desenvolvimento dos alunos. “Os Jogos das Escolas Particulares do Amazonas visam promover a prática de atividades esportivas entre todas as instituições de ensino. É a chance de desenvolver novas habilidades e fortalecer a integração entre alunos, professores e a comunidade”, afirmou.

Elaine também reforça que a prática esportiva contribui para a formação cidadã. “A prática esportiva é uma ferramenta de transformação. Além de proporcionar maior qualidade de vida, o esporte ensina as crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades e características como disciplina, respeito e trabalho em equipe”, acrescentou.

Inscrição e participação

As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo Copa Fácil (copafacil.com/jepam2025). Os valores variam entre R$ 40 e R$ 220, dependendo da quantidade de modalidades e se a escola é associada ao sindicato. Estudantes da rede privada da educação infantil, ensino fundamental e médio podem se inscrever em até duas modalidades coletivas e duas individuais, conforme a faixa etária de cada categoria.

O regulamento está disponível no Instagram do sindicato (@sinepe.am). A competição conta com o apoio das Secretarias de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM) e de Juventude, Esporte e Lazer (Sedel-AM), além da parceria com instituições privadas.

Abertura e cronograma de jogos

A cerimônia de abertura acontece no dia 15 de maio, às 16h, no Ginásio Ninimberg Guerra. As disputas ocorrerão nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de maio, além de 1º de junho.

Mais informações estão disponíveis no Instagram do Sinepe-AM, no aplicativo Copa Fácil, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (92) 98427-7139 e 99114-2865.

LS

