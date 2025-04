Professor é preso por estupro e favorecimento à prostituição de alunas no Amazonas

O autor se relacionava com mãe de alunos para se aproximar das vítimas e cometer os crimes

Um professor de 30 anos foi preso, na quarta-feira (9), por estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição e armazenamento de pornografia infantil. A ação, batizada de Operação Coração de Isca, foi coordenada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em Manaus.

As vítimas eram alunas de 8 anos do suspeito, que lecionava na rede municipal de Manaus. Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo telemático.

Professor aliciava mães para chegar às crianças

Em coletiva de imprensa na quinta-feira (10), a delegada Déborah Ponce, adjunta da Depca, detalhou que o professor se relacionava com mães de alunos para se aproximar das vítimas.

“Ele ofereceu dinheiro a uma mulher, sem ligação com as vítimas, para conseguir fotos das alunas. Isso configura favorecimento à prostituição infantil. Essa mulher também está sendo investigada”, afirmou Ponce.

Celular tinha pornografia infantil

Ao analisar o celular do suspeito, a polícia encontrou arquivos de pornografia infantil. A descoberta resultou em prisão em flagrante por violação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O professor já responde na Justiça por estupro de uma menina de 11 anos e é suspeito de outros crimes contra crianças e adolescentes.

Crimes e próximos passos

O homem responderá por:

Estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)

Favorecimento à prostituição infantil (art. 218-B do CP)

Armazenamento de pornografia infantil (art. 241-C do ECA)

Ele permanece preso à disposição da Justiça.

