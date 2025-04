Autora amazonense fala sobre inclusão e literatura no World Creativity Day

Rebeca Beatriz participa do festival com palestras sobre criação literária e acessibilidade

A jornalista e escritora amazonense Rebeca Beatriz, autora do livro Devaneio: Amores Vividos, Histórias Inventadas, participa da edição 2025 do World Creativity Day (WCD), o maior festival de criatividade colaborativa do mundo. O evento acontece de 21 a 23 de abril em mais de 60 cidades brasileiras e em pelo menos 20 países.

Em Manaus, Rebeca ministra duas palestras no dia 22 de abril (segunda-feira), na Faculdade Martha Falcão, na zona Centro-Sul da capital. O acesso é gratuito e as inscrições estão abertas no site do evento (worldcreativityday.com).

Programação das palestras

14h30 — A importância do Sistema Braille para a Inclusão na Literatura

Nos encontros, a autora propõe reflexões sobre a acessibilidade na produção literária e compartilha experiências sobre o processo de escrita de sua obra. “Literatura deveria ser um direito de todos. Talvez eu não consiga levá-la a todos, mas quanto mais públicos forem alcançados, maior o impacto social”, afirma Rebeca.

Obra literária e acessibilidade

Lançado em 2019 na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Devaneio: Amores vividos, histórias inventadas reúne contos sobre amor, perdas e superações. Em 2024, a escritora lançou uma edição em braille da obra, com distribuição gratuita para bibliotecas de Manaus, incluindo a Biblioteca Braille do Amazonas — que possui o terceiro maior acervo em braille do Brasil.

A iniciativa visa ampliar o acesso à leitura e promover a inclusão de pessoas com deficiência visual no universo literário. “Falar sobre leitura e inclusão é sempre muito gratificante”, reforça a autora.

Sobre o World Creativity Day

Criado para estimular conexões entre inovação, arte e conhecimento, o World Creativity Day é realizado anualmente com atividades simultâneas em diversas cidades do Brasil e do mundo. A proposta é valorizar ideias transformadoras por meio de palestras, oficinas e painéis. Em Manaus, a programação também ocorre em outras instituições de ensino e espaços culturais.

Para participar, é necessário se inscrever no site oficial do evento e selecionar a palestra de interesse.

