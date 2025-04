Criminosos armados abordam mãe e sequestram bebê de 15 dias

Criança estava com a mãe em um ponto de ônibus, quando o grupo se aproximou em um carro preto e levou a recém-nascida

Quatro criminosos sequestraram a bebê Ana Beatriz Silva de Oliveira, de apenas 15 dias, na manhã desta sexta-feira (11), no município de Novo Lino, interior de Alagoas. A criança estava com a mãe em um ponto de ônibus no Povoado Novo Eusébio quando o grupo — formado por uma mulher e três homens — se aproximou em um carro preto e levou a recém-nascida.

Segundo a Polícia Civil, a mãe aguardava o ônibus escolar com Ana Beatriz e outro filho, de cinco anos, quando os suspeitos pararam o veículo modelo Classic e anunciaram o crime. Armado, um dos homens ameaçou a mulher, impedindo que ela reagisse.

“Eu ia correr, mas o homem disse: ‘se você correr, eu atiro’. Uma mulher também falou: ‘não corra não’. Logo depois, dois homens desceram e arrancaram minha filha dos meus braços”, contou, emocionada, em depoimento.

Após o sequestro, os criminosos fugiram em direção ao estado de Pernambuco. A Polícia Militar realiza buscas na região e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o patrulhamento para ajudar nas diligências.

A mãe e um tio da bebê prestaram depoimento no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Novo Lino. Segundo o relato, entre os envolvidos estavam um homem moreno com tatuagem no peito e uma mulher loira.

O caso está sendo acompanhado pela equipe plantonista de Novo Lino, sob o comando do delegado Rubens Cerqueira, e será investigado pelo delegado Paulo Cerqueira. O Conselho Tutelar também acompanha a ocorrência.

