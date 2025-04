Explosão de fogão causa incêndio em cozinha no Centro de Manaus

Um incêndio de pequenas proporções assustou moradores e comerciantes do Centro de Manaus na manhã deste sábado (12), após a explosão de um fogão industrial em um estabelecimento na rua Darcy Michiles. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o equipamento explodiu enquanto era usado para fritar salgados.

Fogo se alastrou rapidamente, mas foi controlado

De acordo com os bombeiros, o fogo começou de forma repentina na cozinha do ponto comercial e se espalhou com rapidez. Imagens e vídeos da fumaça densa tomando os céus da cidade circularam pelas redes sociais e chamaram a atenção de quem estava nas proximidades.

A guarnição dos bombeiros foi acionada rapidamente e conseguiu conter as chamas antes que o fogo causasse danos maiores ao imóvel ou se propagasse para construções vizinhas.

Foram necessários aproximadamente 1.500 litros de água para conter o incêndio. Apesar da intensidade e do susto causado pela explosão, não houve feridos ou vítimas, segundo confirmou o CBMAM.

Bombeiros alertam para cuidados com equipamentos

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância da manutenção periódica de equipamentos industriais, sobretudo aqueles usados em cozinhas comerciais com grande fluxo de pessoas. A corporação orienta ainda que os protocolos de segurança e prevenção contra incêndios sejam seguidos rigorosamente para evitar acidentes com risco à vida e prejuízos materiais.

As autoridades seguem monitorando o local para garantir que não haja reignição e para avaliar possíveis danos estruturais causados pelo fogo.

