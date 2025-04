Amazonas FC estreia em casa na Série B diante da Ferroviária

O Amazonas FC faz sua estreia em casa na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (12), às 18h (horário de Manaus), enfrentando a Ferroviária-SP na Arena da Amazônia. Este será o primeiro confronto histórico entre as duas equipes, e também marca o reencontro da Onça-pintada com sua torcida após a recente conquista do título estadual.

O atacante Henrique Almeida, titular na primeira rodada da competição, destacou a importância do apoio do torcedor na busca pelo resultado positivo. “Jogar dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, é uma motivação muito maior. Esperamos que ele venha e nos apoie para fazermos um excelente jogo e sair com o resultado positivo”, afirmou.

Para a partida, o técnico Eduardo Barros não contará com os atletas Zé Gabriel e Kevin Ramírez, que seguem em tratamento no departamento médico. Quem também desfalca o clube a partir desta rodada é o centroavante Sassá. O jogador não faz mais parte do elenco após rescindir de maneira amigável com o Aurinegro.

Fotos: João Normando/AMFC

Pagode da Onça

Antes da bola rolar, os torcedores poderão aproveitar o Pagode da Onça, com a apresentação do cantor Uendel Pinheiro. O esquenta para a partida começa a partir das 16h, no Podium da arena, e deve se estender até momentos antes do apito inicial do jogo.

As entradas para o confronto já estão disponíveis de forma online, por meio do site achetickets.com.br, e presencialmente, nas lojas da Onça, localizadas nos shoppings Amazonas e Grande Circular. No dia do jogo, os bilhetes poderão ser adquiridos nas bilheterias B (visitante) e D (mandante) da Arena da Amazônia, a partir das 16h, com valores iniciais de R$ 20.

Fotos: João Normando/AMFC

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: WhatsApp apresenta falha e impede envio de mensagens em grupos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱