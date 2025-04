Katy Perry e noiva de dono da Amazon viajam ao espaço nesta semana

A Blue Origin divulgou neste sábado (12) a primeira foto da equipe formada exclusivamente por mulheres que irá ao espaço na próxima segunda-feira (14). Será a primeira vez que uma tripulação totalmente feminina embarca em uma missão espacial pela empresa.

Famosas a bordo

A tripulação conta com nomes de destaque, como a cantora Katy Perry, e as jornalistas Gayle King e Lauren Sanchez, que também é noiva do bilionário Jeff Bezos, fundador da Blue Origin e da Amazon.

Completam a equipe a cientista e ativista Amanda Nguyen, a ex-especialista em foguetes da NASA Aisha Bowe e a produtora de filmes Kerianne Flynn.

Voo suborbital com o foguete New Shepard

O voo será feito a bordo do New Shepard, foguete suborbital de 18 metros de altura. A espaçonave levará a equipe até a linha de Kármán, limite reconhecido internacionalmente como a fronteira do espaço.

Segundo a empresa, o lançamento ocorrerá a partir do principal local de decolagem da Blue Origin, no estado do Texas.

Blue Origin e o turismo espacial

Fundada por Jeff Bezos, a Blue Origin iniciou suas missões turísticas em 2021, com o objetivo de democratizar o acesso ao espaço. Desde então, a empresa já enviou 52 pessoas ao espaço suborbital em dez voos tripulados.

Entre os passageiros que já participaram das viagens estão o ator William Shatner, da série Star Trek, e o próprio Bezos, que participou do voo inaugural.

As viagens a bordo do New Shepard duram cerca de 10 a 11 minutos, desde a decolagem até o pouso. Os valores das passagens não foram divulgados, mas celebridades geralmente recebem assentos de cortesia.

