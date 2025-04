Funcionário morre esmagado por máquina 400 quilos 

Um trabalhador de 35 anos morreu na tarde deste sábado (12), em Curitiba (PR), após ser atingido por uma máquina com cerca de 400 quilos. O equipamento estava sendo movimentado por um caminhão na Rua Boqueirão, quando caiu sobre a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas ao local, além de um oficial de apoio. Apesar do atendimento rápido, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado ao hospital.

De acordo com os bombeiros, a máquina era transportada por um caminhão munck — veículo que utiliza um guindaste hidráulico para movimentar cargas pesadas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

A identidade do trabalhador não foi divulgada até o momento.

