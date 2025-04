VÍDEO: Ex-candidato a vice-governador do AM é flagrado tentando burlar preço na Havan

Um vídeo divulgado neste domingo (13) pela loja Havan, por meio do perfil oficial da rede no TikTok, mostra o secretário de Infraestrutura de Presidente Figueiredo (AM) e ex-candidato a vice-governador do Amazonas, Cláudio Machado, conhecido como “Machadão”, em uma suposta tentativa de burlar o valor de um produto dentro da unidade da loja localizada na Avenida das Torres, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Nas imagens, ele aparece retirando um item de uma gôndola e, em seguida, colocando o produto dentro de outra caixa, com etiqueta de valor mais baixo. De acordo com a loja, o objeto original custa R$ 749,90, enquanto a embalagem em que foi inserido indica o preço de R$ 129,90.

A gravação foi publicada como parte de uma série de vídeos que a empresa divulga mensalmente com registros de tentativas de furto ou fraudes cometidas dentro das unidades da rede. A ação foi classificada pela empresa como uma tentativa de obter vantagem indevida no momento da compra.

Cláudio Machado, de 43 anos, concorreu ao cargo de vice-governador do Amazonas nas eleições de 2022 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), compondo a chapa da defensora pública Carol Braz.

O espaço está aberto para o secretário se pronunciar sobre o caso.

