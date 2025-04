Secretário no AM nega tentativa de furto em loja da Havan e diz que houve ‘mal-entendido’

Presidente Figueiredo (AM) – Após a divulgação de um vídeo em que o secretário de Infraestrutura de Presidente Figueiredo, Claudio Machado, aparece tentando, supostamente, furtar um produto das lojas Havan, em Manaus, uma nota atribuída a ele tem circulado na imprensa local. No texto, ele nega a acusação.

Claudio José Ernesto Machado afirma estar passando por um momento “delicado” e “doloroso”, e garante que “em nenhum momento houve intenção de furto” da parte dele.

Mesmo diante das imagens, o secretário de Obras sustenta que pode ter ocorrido um “mal-entendido” e se diz aberto a esclarecer qualquer dúvida. No entanto, a equipe do Portal Em Tempo tentou contato diversas vezes, mas não obteve resposta.

Na nota, Machado ainda promete tomar medidas jurídicas em relação ao caso e desabafa: “Está sendo difícil lidar com os julgamentos”.

Ele também relembra que foi candidato a vice-governador do Amazonas em 2022 pela chapa da então candidata Carol Braz (MDB), e lamenta que essa trajetória, “conquistada com muita luta”, possa ser apagada por causa da acusação.

Confira a nota na íntegra:

“No dia de hoje 14/04/2025, enfrento uma situação muito delicada e profundamente dolorosa. Estão circulando video, comentários e acusações sobre um episódio ocorrido em um estabelecimento comercial aqui em nossa cidade (Manaus), envolvendo minha imagem.

Quero me dirigir com respeito e serenidade a todos que estão acompanhando este fato. Em nenhum momento houve, da minha parte, qualquer intenção de agir de forma desonesta ou causar prejuízo a quem quer que seja. Sempre vivi pautado na honestidade, e quem convive comigo sabe do meu caráter, dos meus valores e da minha luta diária.

Se houve algum mal-entendido ou qualquer situação interpretada de forma equivocada, estou absolutamente aberto a resolver tudo da maneira mais transparente possível. Confio na justiça e no diálogo, e estou tomando todas as providências necessárias para que tudo seja resolvido com responsabilidade.

Estou tendo acompanhamento jurídico ao qual está buscando todas as medidas para a reparação de tanta exposição da minha imagem.

O Amazonas é minha casa, é onde construí minha vida, minha história, meus laços. Por isso, é muito difícil lidar com julgamentos precipitados e com palavras que, às vezes, ferem mais do que os fatos. As narrativas que estão sendo dadas não irão apagar a história de uma vida de luta, esforço e trabalho.

Engenheiro Machadão”.

Posicionamento

O Portal Em Tempo também entrou em contato via e-mail com a Prefeitura de Presidente Figueiredo em busca de respostas sobre o fato, no entanto, não houve posicionamento até a publicação desta matéria.

Mas, informações preliminares apontam que o secretário teria sido exonerado do cargo após a polêmica envolvendo a sua imagem, que também não teve confirmação pela gestão pública.

Assista ao vídeo:

