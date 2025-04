Jovem é morto com quatro tiros na cabeça no Parque 10

Manaus (AM) – Um suspeito armado matou a tiros Carlos Eduardo Viana, de 23 anos, durante a madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, Carlos caminhava pela rua quando foi abordado pelo criminoso, que atirou quatro vezes contra a cabeça da vítima. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo no local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Homem atira em irmão

Uma briga entre irmãos terminou com um deles baleado no ombro, na madrugada do dia 31 de março, no bairro Petrópolis, em Manaus. Felipe Soares Alves, de 22 anos, foi atingido pelo próprio irmão durante a discussão.

O autor do disparo foi preso no local e responderá por tentativa de homicídio. A vítima foi levada ao Hospital 28 de Agosto e está estável. A Polícia Civil investiga o caso.

