Existe horário ideal para malhar? Personal explica benefícios

Ser fitness é tendência — e há quem treine de madrugada, de manhã, à tarde ou no fim do dia. Mas será que existe mesmo um horário certo para treinar e ter melhores resultados?

De acordo com o personal trainer Gabriel Silva, da Fórmula Academia do Shopping Ponta Negra, em Manaus, a escolha do melhor horário depende mais da rotina de cada pessoa do que de uma regra fixa.

“O mais importante é incorporar a atividade física de forma regular no dia a dia. Seja de manhã, de tarde ou à noite, o treino precisa caber na rotina, para se tornar um hábito”, explica o profissional.

Cada horário tem seus benefícios

Embora o melhor horário varie de pessoa para pessoa, o personal destaca que há diferenças fisiológicas que podem ser consideradas:

Pela manhã: ajuda a regular o apetite e acelera o metabolismo, além de aumentar a disposição para o dia.

ajuda a regular o apetite e acelera o metabolismo, além de aumentar a disposição para o dia. À tarde: o corpo atinge sua temperatura ideal, o que pode favorecer a queima de gordura.

o corpo atinge sua temperatura ideal, o que pode favorecer a queima de gordura. À noite: pode ser o período de maior coordenação motora e resistência física.

Cardio de manhã ou musculação à tarde?

Para quem está focado em perda de peso, o exercício aeróbico pela manhã é uma ótima opção.

“Acordar cedo para fazer um exercício aeróbico ajuda a estabelecer uma rotina mais saudável e estimula o metabolismo”, afirma Gabriel.

Já quem busca ganho de massa muscular não precisa se prender ao horário. Segundo o personal, o que mais influencia nesse objetivo é a constância, a disciplina e o acompanhamento profissional adequado.

Perfil dos alunos por horário

Gabriel conta ainda que, ao longo do tempo, observou diferentes perfis nos horários de treino da academia:

Manhã: alunos mais velhos, focados em saúde.

alunos mais velhos, focados em saúde. Tarde: público mais jovem, buscando condicionamento físico e ganho de massa.

público mais jovem, buscando condicionamento físico e ganho de massa. Noite: maioria entre 35 e 40 anos, focada em resistência e qualidade de vida — são os que costumam “pegar mais pesado” nos treinos.

