Pai que agrediu filhos estava drogado na hora do crime, diz PC-AM

O homem de 29 anos preso em flagrante por lesão corporal contra os filhos, um bebê de 5 meses e uma criança de 1 ano e 6 meses, estava visivelmente sob efeitos de drogas e álcool, disse a Polícia Civil do Amazonas. O crime ocorreu no último domingo (13).

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, o crime ocorreu quando as vítimas estavam sob a responsabilidade do suspeito. Ele agrediu as crianças gravemente no rosto, e as lesões foram identificadas quando a mãe foi buscá-las na residência do homem. Imediatamente ela compareceu à delegacia para denunciar as agressões contra seus filhos.

“Os pais das vítimas são separados e, no dia do crime, o bebê e a criança estavam sob os cuidados do suspeito. Quando a mãe das crianças chegou para buscá-los, identificou os hematomas nos rostos dos filhos e notou que o homem estava visivelmente sob efeito de drogas e álcool”, falou a delegada.

Conforme a delegada, de imediato, foram solicitadas as medidas de proteção para as vítimas e a equipe policial foi até a residência do autor, onde efetuou a prisão dele em flagrante na segunda-feira (14).

Flagrante

“Durante o interrogatório, o homem demonstrou estar insatisfeito porque há três meses se separou da mãe das crianças e, inclusive, para fugir da culpa, ele alegou que os filhos tinham se ferido entre si, porém, as investigações comprovaram que ele teria sido o responsável pelas agressões. As crianças seguem no hospital em observação”, disse Tuma.

O suspeito será investigado por tentativa de homicídio por conta das lesões graves nas crianças. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Procedimentos

O homem responderá por lesão corporal no contexto de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

